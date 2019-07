Doyen e ex-jogadores do Atlético Madrid estão a ser investigados pelo fisco em Espanha

A imprensa espanhola revela esta manhã que Juanma López e Mariano Aguilar, ambos ex-jogadores do Atlético Madrid, agora empresários, estão a ser investigados no âmbito de um processo que pode ter defraudado o fisco espanhol em mais de 5 milhões de euros através do fundo Doyen, que se dedica à compra de direitos de jogadores de futebol.





Segundo revelaram as autoridades do país vizinho à agência Efe, a operação 'Dean' investiga o fundo Doyen Sports Investment Limited e o seu administrador, Nelio Freire Lucas, por um delito contra o fisco.Os ex-jogadores estão a ser investigados por esse mesmo delito e também por branqueamento de capitais. Em causa está a não tributação em Espanha dos rendimentos provenientes da negociação de direitos económicos de vários futebolistas.