Ex-presidente do Valencia atira-se a Peter Lim: «Um ladrão que ficou com o clube de borla»

Paco Roig, antigo presidente do Valencia, deu uma entrevista ao 'El Temps', uma publicação da Catalunha, em que arrasou Peter Lim, o magnata natural de Singapura que é o dono do clube."O Lim é um ladrão que ficou com o Valencia de borla, mas ninguém disse nada. Espero que os adeptos reajam de vez", contou Roig, visivelmente revoltado.E não ficou por aqui: "Era preciso saber quem fica com as comissões em cada operação. Como se distribui o dinheiro das contratações. Ninguém perguntou nada disto!"Paco Roig perdeu o lugar VIP que tinha no estádio. "Agora sento-me no lugar que tenho na bancada. Tinha lugares na tribuna VIP mas o atual presidente, Anil Murthy, roubou-os. Foram-me dados por presidente anterior de forma vitalícia, na qualidade de ex-presidente, e foram-me retirados. É um ladrão. E não teve tomates para o dizer na minha cara."