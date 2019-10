Ex-presidente do Valencia condenado a dois anos de prisão por tentativa de sequestro

O tribunal de Valencia condenou, esta terça-feira, Juan Bautista Soler, antigo presidente do emblema valenciano, a dois anos de prisão por tentativa de sequestro a outro antigo presidente do clube, Vicente Soriano, segundo consta o relatório divulgado pela Europa Press.Segundo relata a agência, o tribunal considerou que Soler tinha "o sério objetivo" de levar a cabo o plano de sequestro, com um motivo de cariz "económico".Ricard Sala, advogado de defesa de Soriano, anunciou, em declarações à Europa Press, que quer a execução da sentença, o que implicaria a prisão de Juan Bautista Soler e dos outros três condenados, um membro da polícia e dois empresários.Perante o juiz, Soler admitiu ter recebido "várias ameaças" para participar no sequestro e que não avisou a polícia por ter medo de receber "represálias". O antigo dirigente dos 'ché' afirmou ainda que nunca "participou em nada ilegal".