Fàbregas e o murro que deu na parede no pior momento da sua vida: «Não consigo superar»

Cesc Fàbregas foi protagonista de um programa de televisão em Espanha intitulado 'Samanta y la vida de', onde contou alguns pormenores da sua carreira. O médio do Monaco, que aos 16 anos rumou ao Arsenal, recorda que a separação dos pais foi um dos piores momentos da sua vida.





"Ainda hoje recordo, tinha 14 anos. É uma tristeza que ainda sinto, não consigo superar", contou o jogador. "Nunca me vou esquecer daquele domingo à tarde. O meu pai chamou-nos para uma reunião familiar. Pensei que ia dizer-nos que a minha mãe estava grávida, porque para mim tudo estava bem em casa. Mas o meu pai não conseguiu falar e a minha mãe tomou a palavra. Quando nos disse fiquei em choque. Lembro-me de ir para o meu quarto e de dar um murro na parede... Eu era um miúdo com ideias claras, tinha uma vida estável e aquilo quebrou-me. A minha irmã é diferente, ela adapta-se, mas para mim foi um problema muito grande."Por isso, refugiou-se no futebol. "Quando digo que o futebol é a minha vida é porque é mesmo. É a forma que tenho de me esquecer dos problemas e de desfrutar."Aos 16 anos Fàbregas mudou-se da Catalunha para o Arsenal e a mãe sentiu-se culpada. "Foi o pior dia para mim, quando ele foi embora", recorda Nùria Fàbregas. "No aeroporto comecei a chorar, senti que em parte fomos culpados por ele ir embora. Doeu muito. As pessoas perguntavam-me por que o deixava ir, tão jovem..."Mas a aposta revelou ser acertada. "Seis meses depois já estava a jogar na equipa principal", recorda Francesc, o pai, com orgulho.A mãe de Fàbregas recorda que apenas um mês depois de o filho ter chegado a Londres foi visitá-lo. "Estava à espera dele e eis que aparece um 'armário', com 1,90 metros, de boina. Depois surgiu o meu pequeno e perguntei-lhe quem era o outro. 'É o Sol Campbell, mamã. É capitão da seleção inglesa.' E joga contigo, não é? 'Sim'. Ainda bem, fico mais tranquila..."Aos 33 anos, Fàbregas contou que o fim da carreira está para breve. "Quando isso acontecer será um momento de libertação mental. Passei mais de metade da minha vida a preparar-me para o jogo seguinte", contou o médio, que jogou com Mourinho no Chelsea.