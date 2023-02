Falcão pode deixar Espanha no verão para rumar ao campeão da Malásia

Radamel Falcão, antigo avançado do FC Porto, está a considerar aceitar a proposta que recebeu do Johor Darul Ta'zim, campeão da Superliga da Malásia nas últimas dez épocas, de acordo com a 'Marca'.A ideia do clube, cujo dono é o príncipe herdeiro Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim que já tentou comprar o Valencia, é contar com o atual jogador do Rayo Vallecano, de 37 anos, nas próximas duas temporadas e que depois este continue como embaixador do clube e da cidade.O internacional colombiano está disposto a rumar ao continente asiático para ingressar naquele que, a confirmar-se, será o décimo emblema da sua carreira, ainda que esteja também na lista de reforços do Valencia, segundo a mesma fonte.