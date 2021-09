Falcão está de pé quente e iguala registo de Diego Costa pelo Rayo Vallecano

Três jogos, três golos... três vitórias. É este o registo de Falcão desde que regressou a Espanha para vestir as cores do Rayo Vallecano.



O avançado colombiano voltou a fazer o gosto ao pé na vitória (3-1) deste domingo frente ao Cádiz e tornou-se no segundo jogador da história do Rayo Vallecano a marcar nos primeiros três jogos na La Liga pelo clube madrileno.



O primeiro foi... Diego Costa, na temporada 2011/12, quando representou o Rayo por empréstimo do Atlético Madrid.