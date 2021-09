Falcão volta a marcar (com assistência de Bebé) e dá vitória ao Rayo aos 90'+6

Dois jogos, dois golos para Radamel Falcão. Depois de no fim de semana ter feito o gosto ao pé no encontro de estreia, diante do Getafe, numa partida na qual entrou aos 71' e marcou dez minutos volvidos, o avançado colombiano voltou a mostrar que está aí para as curvas e voltou a faturar. Agora diante do Athletic Bilbao, mas com a diferença de ter sido um golo decisivo, de reviravolta (para 2-1), marcado aos... 90'+6!





¡FALCAO, EL SALVADOR DE RAYO VALLECANO!



? En su segundo partido en el equipo español, el Tigre anotó a los 96' y le dio la victoria 2-1 contra Athletic Club de Bilbao



pic.twitter.com/CcUEMLJpMD — América Store Colombia (@MegaStore_Co) September 21, 2021

Desta vez lançado aos 76', com o marcador em 1-1, fruto dos golos de Pathé Ciss (p.b. 33') e Álvaro García (5'), o avançado colombiano de 35 anos foi herói pelos de Vallecas, ao corresponder bem ao seu estilo, a voar por entre os centrais, a um cruzamento do português Bebé, que tinha sido colocado em campo aos 79'. Além de Bebé, refira-se, também Kevin Rodrigues foi utilizado nesta partida de San Mamés.Com mais este triunfo, o Rayo chega aos 10 pontos, no quinto posto, uma posição e 1 ponto acima dos bascos.