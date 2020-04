Fali: do casamento aos 16 anos ao dia em que colocou o balneário do Barcelona B em sentido

Rafael Jiménez Jarque, mais conhecido por Fali no mundo do futebol, é uma figura carismática em Espanha. Atualmente, joga no Cádiz (Segunda Divisão), mas teve uma passagem pelo Barcelona B, entre 2015 e 2017. O central conta como se sentia um "velho"no balneário blaugrana.





"Eu não estava a jogar muito no Nàstic e o Barça contactou-me. Nunca tinha imaginado jogar num clube assim e aceitei com prazer. Estávamos numa situação complicada na Segunda Divisão B [penúltimo lugar], mas os meus colegas de equipa dançavam a ouvir música... Até que cheguei eu e acabei com aquilo", começou por contar Fali, em entrevista à 'Marca'."Tinha 22 anos, mas parecia que tinha uns 35 ao pé deles. A verdade é que a partir daí vencemos sete jogos e quase entrámos em zona de playoff. Acabámos em 11.º lugar e ofereceram-me mais um ano de contrato", explicou o defesa, que jogava ao lado de Carles Alenà, Riqui Puig ou Abel Ruiz, agora no Sp. Braga.De etnia cigana, o espanhol revela que teve uma adolescência diferente. "A minha vida dava um filme. Tudo aquilo que passei acabou por me tornar muito forte mentalmente e costumo dizer que os adversários precisam de me matar se quiserem ficar com os três pontos. Casei-me aos 16 anos e fui pai aos 17. Nós, ciganos, casamos muito cedo e a minha esposa tinha 14 anos na altura. Até chegar ao Cádiz [em 2018/19] e o presidente ter renovado comigo por quatro anos, sofri muito", sublinhou Fali.O começo de carreira foi no Huracán de Valencia, em 2013/14, e a seguir veio a mudança para o Nàstic. Antes da assinatura, o central conta dois episódios curiosos. "O Emilio Viqueira [empresário] ligou-me e tive de ir para Tarragona na carrinha do meu pai. Nunca colocávamos mais de 5 ou 10 euros em gasolina, porque nos dedicávamos ao ferro-velho, mas para uma jornada tão longa disse ao meu tio, que foi comigo, para encher o depósito. O tanque estoirou e a agulha não subiu, por isso não sabíamos se daria para ir e voltar a Valencia", contou Fali.Depois de chegar a Tarragona, veio o 'preconceito' com o tio. "Quando o presidente da Nàstic e o diretor desportivo o viram a sair da carrinha, um cigano de dois metros com cabelo até ao fim das costas e o gémeo tatuado com símbolo do Real Madrid, perguntaram: 'Mas quem é que são eles?'. O meu agente teve de explicar que era eu que ia assinar pelo Nàstic... Para o regresso a Valencia, tive de pedir dinheiro emprestado, pois podíamos ficar sem gasolina".