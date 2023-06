Família de José Antonio Reyes perde três imóveis em leilão público após não serem pagas as hipotecas

Mais de quatro anos após a morte de José Antonio Reyes - foi vítima de um acidente de viação a 1 de junho de 2019 -, a família do antigo futebolista vive um autêntico pesadelo devido ao património que o ex-jogador de Sevilha, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid, Benfica, entre outros, deixou para trás.

De acordo com o 'El Confidencial', três das propriedades que pertenciam à família do antigo internacional espanhol em Utrera (Sevilha) foram a leilão público após não serem pagas as respetivas hipotecas. Após várias licitações, o processo terminou da pior forma possível para a família na última segunda-feira [dia 26], uma vez que entre os imóveis que foram a leilão público estava o chalé onde Noelia López, mulher do ex-futebolista, e os filhos do casal viviam atualmente.

O imóvel, com quatro quartos no piso superior, três casas de banho e piscina, estava avaliado em quase 300 mil euros, mas a licitação mais elevada ficou-se pelos 227.760 euros. Apesar de o comprador ter identidade até agora desconhecida, o 'El Confidencial' avança com a possibilidade de este poder ser a viúva de José Antonio Reyes ou até mesmo um parente próximo.