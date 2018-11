Faz mudanças de sexo de segunda a sexta e é fiscal de linha ao fim-de-semana

Cirurgião é a imagem da sua clínica Cirurgião é a imagem da sua clínica

Saltou para a ribalta por ter conseguido realizar uma mudança de sexo completa em 17 horas e é um dos mais conceituados cirurgiões plásticos em Espanha. O doutor César Noval viveu um ano e meio nos Estados Unidos e chegou a participar no programa de TV 'Botched' - onde uma equipa de médicos corrige procedimentos cirúrgicos que não resultaram. Mas ao fim-de-semana larga o bisturi e veste a pele de fiscal de linha. A reportagem é publicada esta quarta-feira pelo jornal 'Las Provincias'.César Noval integra a equipa do árbitro de primeira divisão Juan Martínez Munuer e sábado vai estar no no próximo Eibar-Real Madrid. "É uma coisa que gosto e que me apaixona, por isso continuo a fazê-lo. Já tive a oportunidade de estar num Real Madrid-Atlético Madrid e foi um privilégio, uma experiência única", contou.Os jogadores sabem que Noval é cirurgião plástico e alguns já falaram com ele sobre o tema. "Muitos sabem qual é a minha profissão e até o Sergio Ramos já me fez perguntas sobre cirurgia."Noval, que no mundo do futebol é conhecido como Noval Font, não pode falar muito sobre a sua atividade no futebol porque o 'Colégio de Árbitros' em Espanha proíbe os seus profissionais de tecerem comentários à comunicação social, mas lembra que que já esteve em jogos do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético Madrid, e até na Liga Europa. Entre os jogos exerce a profissão de médico numa bem-sucedida clínica privada em Valencia.Casado e sem filhos, Noval tem uma vida frenética. E ainda arranja tempo para colaborar com uma ONG...