Federação espanhola abre inquérito disciplinar ao Fuenlabrada

A Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha.

Em comunicado, a RFEF informou que recebeu "denúncias de vários clubes da 2.ª Liga, face à situação ocorrida antes da partida entre o Fuenlabrada e o Deportivo", que foi adiada, devido aos vários casos de covid-19 entre o corpo técnico e jogadores dos madrilenos.

"Depois de analisar as denúncias, o Comité de Competições [da RFEF] decidiu instaurar um inquérito disciplinar", revelou a RFEF, pouco depois de o Conselho Superior do Desporto (CSD) espanhol ter considerado que o Fuenlabrada "não cumpriu as normas sanitárias protocoladas" e que, ao viajar para a Corunha, "colocou em risco a saúde dos seus jogadores, a saúde pública e toda a competição".

O CSD pediu "à LaLiga [Liga espanhola] e à RFEF para analisarem a ocorrência e aplicarem as medidas que considerem oportunas, de forma a evitar que um incidente semelhante volte a acontecer no futuro".

Perante esta posição do CSD, o Fuenlabrada reagiu, através de comunicado, criticando as "falsas acusações e de enorme gravidade" que aquela entidade emitiu, sem que antes "tenha entrado em contacto com o clube para lhe solicitar informações adicionais" sobre o caso.

O presidente do Fuenlabrada, clube da segunda divisão espanhola de futebol com seis casos de covid-19, disse que foram cumpridas as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha, jogo que acabou por não se realizar.

Jonathan Praena criticou a autarca da Corunha, Inés Rey, por "procurar protagonismo", após esta anunciar que planeia processar o clube por ter trazido um novo foco de covid-19 para a região.

Segundo o dirigente, a equipa continua confinada num hotel na cidade onde iam jogar, com os seis casos confirmados com sintomas de febre e dores de cabeça.

Praena garantiu que o clube "não foi negligente", tendo cumprido as baterias de testes requeridas e o isolamento assim que foram detetados os casos, tendo-se insurgido contra as acusações de que o clube tem sido alvo.

Entretanto, a direção regional de saúde da Galiza confirmou novos testes aos seis casos do clube madrileno e a três contactos, que deram negativo, num caso que colocou em suspenso a 2.ª Liga espanhola.

A Liga espanhola de futebol (LaLiga) comunicou que a primeira eliminatória do 'play-off' de subida à primeira divisão foi adiada, até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda pode chegar ao sexto lugar e, assim, disputar o 'play-off' de subida ao principal escalão.