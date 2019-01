Federação não aceita queixa do Levante e mantém Barcelona na Taça do Rei

O Barcelona não vai ter de deixar a Taça do Rei. O Levante apresentou esta sexta-feira uma queixa à federação espanhola, em virtude da utilização ilegal de Chumi, jogador dos catalães, no jogo da 1.ª mão nos oitavos-de-final da competição, mas foi recebida fora de prazo, por isso os blaugrana vão manter-se na prova.O Levante argumentava que Chumi não podia jogar porque tinha de cumprir um jogo de suspensão por acumulação de cartões amarelos na equipa B do Barcelona.Mas, segundo informou a federação, a juíza do comité da competição, Carmen Pérez Gonzalez, "considera, de acordo com a normativa vigente, que a denúncia do Levante, às 9h33 desta sexta-feira, foi recebida fora do prazo estabelecido pelos regulamentos".O Levante tem agora de decidir se se conforma com a decisão ou se recorre para o Tribunal Arbitral do Desporto.