Felipe elogia João Félix e recorda com satisfação as alcunhas 'vale tudo' e 'assassino'

O central brasileiro Felipe, ex-FC Porto que no mercado de transferências rumou ao Atlético Madrid , dá esta segunda-feira uma entrevista ao jornal 'AS', em que recorda os tempos passados como jogador portista e rival de João Félix."Chamavam-me de 'vale tudo', 'assassino'. Mas não me importava. Se fossem os adeptos do FC Porto a chamar-me isso, eu iria ficar muito mal, mas quando é o adversário é porque tudo está a correr bem", explicou Felipe, apontando diferenças entre o campeonato português e a liga espanhola: "O campeonato português é muito diferente, os defesas jogam mais abertos, com os médios a baixarem mais por dentro. Aqui temos de estar mais fechados, mais juntos, com muita atenção."Quanto a João Félix, Felipe não tem dúvidas: "Agora ele está do meu lado. É um grande jogador e espera que faça muitos golos: um, dois, três e por ai fora. Quando é rival, independentemente de ser um amigo ou não, quem tem de ganhar sou eu, tenho de defender a minha equipa. Agora ele está na mesma equipa que eu e por isso torço para que possa fazer bastantes golos"."Quando começou a jogar chamava muito a atenção, e claro tínhamos de ter um cuidado a mais, porque um jovem com a qualidade dele, quando tem muita vontade de jogar faz a diferença", recordou.