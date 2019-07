Felipe exalta qualidades de João Félix

A exibição de grande qualidade de João Félix na goleada (7-3) do Atlético Madrid sobre o Real deixou os adeptos colchoneros em polvorosa, mas quem também destacou a exibição do avançado, de 19 anos, foi um ex-rival e agora colega de equipa, Felipe.





"João Félix tem muitas qualidades. Já o demonstrou em Portugal e sabíamos que aqui não ia ser diferente. Ele tem muito que aprender, mas vai ser um grande jogador", garante o central, de 30 anos, reiterando que o jovem talento tem um largo caminho a percorrer. "Ainda vai ganhar mais experiência e ter desafios importantes, mas há que trabalhar e ele ainda está só a começar", deixou claro o brasileiro, que já havia dito que Félix podia "duplicar ou até triplicar" o seu valor.Já sobre a ambientação ao novo clube, o ex-FC Porto vincou que ficou admirado com os adeptos. "O que mais impressionou? A paixão dos adeptos. É um clube onde te mandam muitas mensagens, onde há um grupo muito bom que te recebe bem. Vamos fazer grandes coisas", sublinhou, antes de abordar a vitória contundente no particular com o Real Madrid: "Trabalhamos para que estes resultados aconteçam. Há que continuar assim. É importante trabalhar forte e ter um resultado positivo para quando for a sério."