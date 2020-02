Felipe: «Fiquei com um carinho enorme pelo FC Porto»

Felipe, central do Atlético Madrid, recordou a passagem pelo FC Porto, no final do encontro da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, que os colchoneros venceram por 1-0, no qual o jogador brasileiro foi titular





"Tenho amigos no Porto, não só no futebol, mas também fora. Por isso bate um pouco a saudade. Temos de procurar a história num clube. O FC Porto ficou no passado, mas acompanho sempre que posso. Porque é algo que ficou guardado: fiquei com um carinho enorme pelo FC Porto. Agora tenho de fazer uma nova história no Atlético Madrid", referiu em declarações à Eleven Sports.