Fenerbahçe também entre os interessados em Rafinha

Suplente utilizado na derrota do Barcelona contra o Athletic Bilbao, na 1.ª jornada da liga espanhola, Rafinha ainda não está seguro no plantel de Ernesto Valverde para esta temporada. O brasileiro, de 26 anos, conta com alguns interessados, nomeadamente na Turquia, de onde surge agora a cobiça do Fenerbahçe.





Além deste, também outros emblemas daquele país têm o médio, irmão de Thiago Alcântara e filho de Mazinho, em cima da mesa como potencial alvo de mercado. Depois de uma longa recuperação a uma lesão grave no joelho esquerdo, Rafinha parte para esta época com contrato válido até junho, pelo que o seu futuro imediato está em aberto.