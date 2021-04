Fernando Hierro lança clássico espanhol: «É o maior jogo do mundo»

É já este sábado que os gigantes de Espanha entram em campo para mais um El Clásico, o jogo mais aguardado por todos no futebol do país vizinho, e um dos mais importantes do mundo.





Como habitualmente, La Liga reuniu alguns dos seus mediáticos embaixadores para lançarem o grande embate entre Real Madrid e Barcelona, a contar para a 30ª jornada da La Liga Santander.E o primeiro a falar foi a lenda dos blancos, Fernando Hierro, que exaltou a grande rivalidade existente no confronto: "Alguns na América do Sul podem dizer que é o River-Boca, em Inglaterra talvez seja Manchester United-Liverpool. Mas acho que o El Clásico é o maior jogo do mundo. Por tudo que significa não só dentro de Espanha."O antigo central também aproveitou para relembrar um grande momento vivido na história desse duelo: "É difícil escolher um único momento. Joguei 28 ou 30 partidas do ElClásico, algo assim. São jogos muito importantes, mas nem sempre ganham a liga. Embora tenha havido temporadas em que foi decisivo. Sempre me lembrarei do dia em que vencemos por 5-0 no Bernabéu".O argentino Fernando Redondo também explicou o porquê de achar o ElClásico muito especial: "É, provavelmente, o jogo mais importante do futebol mundial, por aquilo que representa e a emoção que gera em todos. Meu melhor momento ElClásico? Se eu tivesse que escolher, diria nossa vitória por 2 a 0 no Santiago Bernabéu em 1996/1997. O Barcelona teve Figo e Ronaldo na frente, foram brilhantes. Vencer foi um grande feito, que nos deu a vantagem e acabamos por ganhar a LaLiga. Foi um campeonato muito difícil naquela temporada. E minha previsão para ElClásico? É tão difícil, porque é uma combinação única. Não importa como as equipes entram no jogo, como vemos ano após ano. É impossível prever".