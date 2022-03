Fernando operado ao tornozelo esquerdo no Porto

O brasileiro Fernando Reges, antigo futebolista do FC Porto, foi esta quinta-feira operado no Porto a uma lesão no tornozelo esquerdo, que vai impedir o médio do Sevilha de participar nos restantes seis jogos da temporada, informou a equipa espanhola.



O jogador, de 34 anos, foi submetido a uma cirurgia "bem-sucedida" no tornozelo esquerdo, do qual foi retirado "um corpo livre dentro da articulação" que estava a causar "dor e inflamação".

"Fernando tentou, por todos os meios, ter um tratamento conservador e evitar passar por uma cirurgia, a fim de ajudar a equipa nesta reta final da época, mas, após várias tentativas de reincorporação com o grupo, tornou-se claro que o tratamento cirúrgico era inevitável", anunciou o clube sevilhano em comunicado.

A operação do médio defensivo decorreu no Hospital Santa Maria, no Porto, e ficou a cargo da cirurgiã Marta Massada.

Fernando chegou a Portugal em 2007, tendo representado o Estrela da Amadora no seu primeiro ano no país, por empréstimo do FC Porto, clube pelo qual se afirmou na época seguinte e onde ficou até 2014, o que o levou a obter a nacionalidade portuguesa.

Pelos dragões, o brasileiro conquistou quatro campeonatos nacionais (2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013), três Taças de Portugal (2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011), uma Liga Europa (2010/2011) e quatro Supertaças Cândido de Oliveira (2009, 2010, 2011 e 2012).

Esta temporada, Fernando participou em 32 jogos no emblema da Andaluzia: 24 na Liga espanhola, tendo apontado um golo, seis na Liga dos Campeões e dois na Liga Europa.