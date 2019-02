Ferreyra estreia-se no Espanyol com empate em Villarreal

Facundo Ferreyra estreou-se este domingo pelo Espanyol no empate a dois golos no terreno do Villarreal.Emprestado pelo Benfica (Alfa Semedo também foi cedido pelas águias mas não foi convocado), o avançado entrou aos 70 minutos, quando a sua equipa perdia por 2-0 com golos de Iborra (37') e Cazorla (65' de penálti). O Espanyol conseguiu reagir e reduziu aos 75' com um autogolo de Bonera. Por fim, Rosales marcou um golaço aos 81 minutos e fez o resultado final.Consulte o direto do encontro