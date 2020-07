Festa antes do tempo: Real Madrid colocou à venda camisola do 34.º título e deu bronca

O Real Madrid pode ser campeão espanhol esta quinta-feira se vencer o Villarreal na 37.ª e penúltima jornada do campeonato, mas a equipa de Zinedine Zidane até pode nem precisar do triunfo caso o Barcelona não ganhe ao Osasuna. Nesta altura 4 pontos separam as duas equipas, os blancos têm vantagem no confronto direto e tudo aponta para que o título regresse às hostes merengues. Mas como o futebol, por vezes, é feito de surpresas, convém não festejar antes do tempo.





Toma por hablador... una cosa es que ya lo borraran pic.twitter.com/A2Pklu3ne3 — Andres (@andrespgrm) July 16, 2020

E foi isso mesmo que fez o Real Madrid ao colocar à venda na sua loja online a camisola comemorativa do 34.º título de campeão nacional. A peça entrou na rede à meia-noite desta quinta-feira e entretanto foi retirada, mas alguns utilizadores aperceberam-se disso e fizeram questão de captar várias imagens da 'gafe' merengue.Com o número 34, a inscrição 'Campeões' e um custo de 109,95 euros, pelo menos os fãs do Real Madrid já sabem o valor a pagar para adquirir a peça que deverá - se não houver surpresas - voltar a surgir na loja online nos próximos dias.