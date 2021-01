Fez-se história em Espanha: clube fechou primeira transferência de sempre em... criptomoedas

Dia histórico para o mercado de transferências do futebol mundial. O DUX Internacional de Madrid, emblema que disputa ao terceiro escalão do futebol espanhol (Segunda Divisão B) e tem como um dos acionistas o guarda-redes Thibaut Courtois, do Real Madrid, apresentou um reforço pago em criptomoedas (dinheiro digital).





FICHAJE

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

David Barral, avançado espanhol de 37 anos com experiência de mais de 200 jogos La Liga e passagens por emblemas como Granada, Levante ou Sporting Gijón, estava sem clube desde o final da época passada, quando deixou o Racing Santander. Agora abraça um novo desafio na carreira para ficar na história, quanto mais não seja pela forma como foi contratado, restando saber se o meio de pagamento será aplicado no prémio de assinatura, no salário, ou em ambos.Da parte de Barral, a ambição é elevada. "Estou feliz por ingressar neste projeto, com desejo, ambição e responsabilidade de continuar a competir e alcançar desafios importantes na minha carreira", escreveu David Barral, nas redes sociais.A operação proporcionou-se porque a DUX Gaming, empresa espanhola de eSports (videojogos de desportos reais), adquiriu no último verão o Internacional de Madrid CF e deu origem ao agora denominado DUX Internacional de Madrid. Na apresentação de David Barral, o clube da capital espanhola aproveitou também para dar a conhecer o seu novo patrocinador, a Criptan, uma empresa que compra e vende bitcoints, um tipo de criptomoeda.