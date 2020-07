Fica ou vai? Rafinha tem de decidir futuro em breve

O médio brasileiro Rafinha Alcântara, de 27 anos, tem uma missão complicada pela frente - definir o futuro. O jogador está ao serviço do Celta de Vigo, por empréstimo do Barcelona, e está totalmente focado em ajudar a formação a escapar à descida de divisão. Contudo, tem de começar a pensar no que irá fazer no final da temporada.

O jogador já sabe que não tem espaço no Barcelona e, por isso, quem o quiser recrutar terá de pagar 17 milhões de euros, o valor da sua cláusula de rescisão, da qual os blaugrana não abdicam.

Com contrato até 30 de junho de 2021 com a formação de Camp Nou, Rafinha tem a possibilidade de rumar a outras paragens ou, então, ficar em Vigo, onde se tornou uma das figuras mais preponderantes da equipa.

"Se quiser, pode continuar no Celta", revelou o presidente do clube de Vigo, Carlos Mouriño.

Resta saber se chegarão propostas de outras paragens pelo concurso do talentoso jogador, que ganhou nova vida neste empréstimo ao Celta.