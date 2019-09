FIFA dá luz verde e filho de Simeone já é colega de João Félix

Giuliano Simeone, o filho mais novo de Diego Simeone, já é oficialmente jogador do Atlético Madrid. A confirmação foi dada esta quinta-feira pela FIFA, que deu luz verde à integração do jovem de 16 anos nos escalões de formação do clube colchonero, isto depois de um pequeno diferendo com o River Plate, clube que alegava que o jovem havia abandonado o clube "sem autorização".





Ora, segundo a FIFA, o jovem tinha todo o direito em não continuar no clube argentino, já que não tinha qualquer vínculo profissional assinado. Para mais, a sua transferência para Madrid não encontra qualquer obstáculo legal ao abrigo das restrições no que a menores diz respeito, já que o pai do jogador vive precisamente em Madrid, pelo que não se prevê qualquer problema futuro para os madrilenos. O Atlético Madrid nem sequer terá de pagar qualquer compensação ao River Plate, ainda que neste momentos os dirigentes argentinos estejam a tentar negociar uma verba.De notar que, desta forma, todo o clã Simeone se encontra na Europa, já que para lá de Diego e Giuliano, que agora estarão no mesmo clube, já pelo Velho Continente andavam Giovanni (Cagliari) e Gianluca (Ibiza).