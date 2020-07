Figo: «Florentino Pérez não se portou muito bem comigo»

Há 20 anos Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid numa transferência que abalou a liga espanhola, mudou o futebol mundial e deu início à era dos 'Galácticos' no Bernabéu sob a presidência de Florentino Pérez. Em conversa com o 'As', por telefone, o antigo internacional português recordou essa transferência de 60 milhões de euros que bateu todos os recordes naquela época, mas também a forma como acabou por sair do merengues cinco anos depois de chegar ao Bernabéu.





"Quando trabalhas num sítio, não te valorizam e tu dizes isso, parece teimosia da tua parte. Mas as coisas vão ficando cada vez mais sérias até que tomas uma decisão e foi o que aconteceu", explica Figo, atualmente com 47 anos.

O antigo capitão da Seleção Nacional passou cinco épocas no Bernabéu e admite que se sentiu traído por Florentino Pérez e isso foi decisivo para deixar o clube no verão de 2005 para rumar ao Inter Milão.



"A verdade é que não se portou muito bem comigo. Nesse momento prejudicou-me bastante, porque sempre tive uma relação muito frontal com ele. Quando te sentes traído não vês as coisas com bons olhos. O que provocou isso? Não faço ideia. Pode ter pensado que eu não estava interessado no projeto. Se não entras na estratégia de quem manda, trocam-te. Se me senti traído? Sim, porque as coisas não foram claras. Faltava-me um ano de contrato e de repente comecei a sair da equipa a 3 meses do final da época, precisamente na semana de um Real Madrid-Barcelona. A partir daí passei a ser suplente e a minha situação mudou", explica.



Contudo, Figo não põe de parte a hipótese de voltar aos merengues para trabalhar com Florentino Pérez, ainda que com algumas condições. "Há um ano e pouco falámos mas eu não estava disponível pelas minhas funções na UEFA. Voltar com ele na presidência? Nunca se pode dizer que sim nem que não. O passado foi como foi, sei como estão as coisas, mas nunca voltaria para ser um cone, para ser mais um ou voltar por voltar. Isso eu tenho bem claro", garante Figo.