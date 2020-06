Em entrevista ao 'El Español', Joan Gaspart voltou a lembrar a saída de Luís Figo do Barcelona para assinar pelo rival Real Madrid, uma transferência que ainda hoje os catalães não perdoam: estavamos no verão de 2000 e Figo mudava-se para Madrid por 60 milhões de euros.





"Figo foi um traidor, foi para o Real Madrid quando estava comprometido comigo. Na mesma noite em que fui eleito presidente do Barcelona, o Figo telefona a dizer-me "Joan, tenho dois bilhetes de avião. Um vai para Madrid e outro para Barcelona'. Eu disse-lhe que o ia buscar ao aeroporto, mas ele respondeu-me que o empresário tinha assinado um documento com o Real Madrid. 'Se não assinar por eles tenho de pagar 500 milhões de pesetas [cerca de três milhões de euros]. Não vou deixá-lo pendurado, mas se me garantires que o Barcelona paga essa quantia, eu fico'", recordou o antigo presidente da formação catalã."A jogada de Florentino foi sensacional. Se contratasse Figo, genial. Se não contratasse, tinha 500 milhões", sublinha, voltando a recordar o que se passou: "Disse ao Figo que suportaríamos esse dinheiro, mas ele pediu-me que, quando o fosse buscar, levasse um documento com as garantias bancárias. Era meia-noite, não conseguia fazer isso. Dei-lhe a garantia de que o Barça pagaria esse dinheiro mas ele foi para o Real", refere Joan Gaspart.