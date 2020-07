Figo: «Real Madrid encontrou formas de ganhar sem Cristiano Ronaldo»

Em entrevista ao 'As' Luís Figo analisou a atualidade do Real Madrid e reconhece que a pasagem de Cristiano Ronaldo no Bernabéu deixou marcas impossíveis de apagar, mas admite que a grandeza do clube merengue permite continuar no topo do futebol mundial.





"O Cristiano foi muito importante para o Real Madrid e o Real Madrid para o Cristiano. Ele é insubstituível. Mas o Real Madrid encontrou mecanismos e formas para vencer sem ele", afirma o antigo jogador dos merengues entre 2000 e 2005.Segundo Figo, a saída de Ronaldo permitiu que outros jogadores passassem a ter maior protagonismo na equipa merengue, como é o caso de Benzema. "É um grande jogador e mostrou isso este ano. Deu um passo importante desde que o Cristiano partiu, porque se sentiu mais importante. É uma mistura de 9 e 10", analisa.O antigo internacional português não acha necessária uma revolução ou renovação no plantel merengue, que alia juventude e experiência." O Real Madrid tem uma equipa extensa e das melhores. Foi isso que o ajudou a ser campeão na parte final da liga depois da retoma. Tem uma interessante mistura de jogadores com experiência e outros com grande futuro. Eu sou um grande adepto da performance. Se tens 36 anos e dás resultados, que diferença faz? Modric é um exemplo disso. Em Espanha, o bilhete de identidade é tem muita importância e o desempenho pouca. Na Itália foi e é muito diferente", justifica Figo.