Figo sobre racismo no Barcelona: «Nunca senti nada, antes pelo contrário»

Luís Figo, ex-internacional português, garantiu nunca ter sentido qualquer comportamento racista no balneário do Barcelona, clube que representou entre 1995 e 2000, antes de sair de forma tumultuosa para o rival Real Madrid."No meu tempo, nunca senti qualquer tipo de racismo no balneário, muito pelo contrário. Eu era estrangeiro e com quem me dava melhor era com os espanhóis", disse, à margem da apresentação do jogo de beneficência entre equipas de 'estrelas' da seleção espanhola e mundiais.Estas declarações de Luís Figo surgem em resposta às palavras de Emmanuel Petir à rádio RMC Sports: "Experienciei o racismo. Vivi-o no balneário do Barcelona. Com alguns jogadores sucedeu com bastante frequência."O ex-jogador formado no Sporting ainda abordou a alteração da data do 'El Clássico', cuja Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) alterou para o dia 18 de dezembro, devido a questões de segurança na Catalunha. "Joguei em Barcelona e não estava garantida a minha segurança. Não vejo o porquê de não se realizar o jogo. Hoje em dia, se tens de garantir segurança, garantes. Mudando a data dá-se razão a quem protesta. O futebol não é política", referiu.