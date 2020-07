Fim da linha para James no Real: Colombiano ficou fora dos eleitos

Já não há volta a dar... O colombiano James Rodríguez está mesmo de malas aviadas para bem longe de Madrid. Se dúvidas ainda existissem, foram dissipadas hoje, quando o treinador Zinedine Zidane revelou a lista de eleitos para o desafio com o Alavés, que se disputa amanhã no Santiago Bernabéu.

Numa altura em que não pode contar com os castigados Sergio Ramos e Carvajal, os lesionados Nacho e Marcelo, e ainda Jovic, que está de quarentena por te contactado uma pessoa com Covid-19, o treinador gaulês não chamou o jogador colombiano, apesar de ter chamado os 'canteranos' Javi Hernández e Miguel Gutiérrez. E deixou um lugar da lista por preencher...

Recorde-se que a relação entre treinador e jogador está num momento mau, especialmente depois do craque se ter recusado a viajar com a equipa até San Mamés, o que motivou mesmo uma conversa com os pesos pesados do balneário.



Manchester United e Everton são dois emblemas que já mostraram interesse na contratação do jogador sul-americano.



Lista de convocados:

Guarda-redes: Courtois, Areola e Altube.

Defesas: Militão, Varane, Mendy, Javi Hernández e Miguel Gutiérrez.

Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Avançados: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius Jr. e Rodrygo.