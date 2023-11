Florentino Pérez e Joan Laporta deixam conselho de administração da Federação Espanhola de Futebol

Florentino Pérez e Joan Laporta, presidentes de Real Madrid e Barcelona, abandonaram o conselho de administração da Federação Espanhola de Futebol. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal 'El Confidencial', que informa ainda que os dois líderes dois dois clubes espanhóis tomaram esta decisão por não quererem interferir no processo eleitoral que se avizinha.Recorde-se que o organismo está entregue a uma comissão gestora, após o presidente interino Pedro Rocha ter convocado uma reunião de emergência na sequência do polémico beijo entre o agora ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, e a jogadora Jenni Hermoso no final do Mundial de futebol feminino, conquistado pela Espanha, e que culminou na suspensão do antigo dirigente.De acordo com esta fonte, Florentino Pérez e Joan Laporta enviaram ambos uma carta ao atual presidente da RFEF, onde deixaram bem vincado o desejo de não interferirem no processo eleitoral, cuja data ainda não foi revelada.