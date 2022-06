Florentino Pérez: «Nunca disse que as coisas acabaram entre o Real e o Mbappé, daqui a três anos...»

Kylian Mbappé e o Real Madrid pode 'casar' em 2025. A ideia pairou durante a entrevista do presidente dos merengues, Florentino Pérez, esta quarta-feira ao programa de televisão 'El Chiringuito'."Eu nunca disse que as coisas acabaram para sempre entre Mbappé e o Real Madrid. Nunca disse isso. Em três anos, muitas coisas podem mudar", vincou o dirigente dos atuais campeões europeus.Contudo, Florentino deixou uma crítica ao jogador que renovou com o Paris Saint-Germain por três anos."Mas eu não quero este Mbappé. O último não é o mesmo Kylian que queríamos, que se recusa a fazer um spot publicitário com a sua seleção. Não quero isso. Eu queria o verdadeiro. Pode ter sido um lapso mas acho que eles enganaram-no", apontou, dando conta que "sonho de Mbappé era jogar no Real Madrid"."Queríamos fazer o negócio em agosto de 2021 e eles não o deixaram sair, ele continuou a dizer que queria jogar pelo Real Madrid e cerca de 15 dias antes [do anúncio] a situação mudou. Por um lado, devido à pressão política e, por outro, pela vertente económica. Ele sentiu a pressão", acrescentou.Florentino garantiu não ter dúvidas que a pressão exercida sobre Mbappé acabou por ser decisiva para que não rumasse a Madrid. "É muito jovem, a pressão afeta todos. Um miúdo fica afetado quando o Presidente da República [Emmanuel Macron] lhe telefona. Não há grande sentido que receba uma chamada do Presidente, há mais clubes no país, o Presidente quererá que ele progrida mas poderá fazê-lo numa ou noutra equipa. O Zidane veio para para o Real Madrid, o Benzema é um grande jogador. Não sei porque é que estas coisas acontecem", frisou.