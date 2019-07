Florentino Pérez: «Sou fã de Ronaldo... é o melhor»

Presente na cerimónia de entrega do prémio 'Marca Leyenda' a Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez foi de poucas palavras à saída do espaço onde decorreu o evento, mas não deixou de dedicar várias palavras positivas para o avançado que na temporada passada trocou o Real Madrid pela Juventus.

"Vamos sentir sempre falta dele. Sou um fã do Cristiano. É o melhor, é o melhor... Como não poderia vir cá?", atirou o líder do emblema merengue, que no palco havia trocado um caloroso abraço com o CR7.