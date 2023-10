Foco total: Éder Militão quer regressar à ação antes do tempo previsto

Quem acompanha futebol há mais tempo já sabe que, ciclicamente, surge um ou outro jogador que consegue recuperações de lesão em tempo recorde. O nosso bem conhecido Éder Militão, que brilhou nos relvados portugueses ao serviço do FC Porto, está a preparar-se para fazer algo do género.

De acordo com as informações que chegam desde Espanha, o central brasileiro do Real Madrid, que está parado há dois meses depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, pode voltar aos relvados bem antes dos 9 meses que inicialmente foram apontados.

O jogador está muito empenhado na recuperação, tem seguido à risca o plano do corpo clínico do emblema merengue e tenta voltar à ação ao cabo de seis meses de inatividade, o que já seria um registo fantástico.

Recorde-se que Militão lesionou-se na segunda parte do jogo frente ao Athletic Bilbao, a 12 de agosto, na estreia do Real Madrid na Liga 2023/24.