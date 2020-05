Foi campeão europeu e aos 40 anos renovou por equipa do 3.º escalão

Alguns lembrar-se-ão dele pelo golo marcado à Grécia na fase final do Campeonato da Europa de 2008. Outros, por ter sido o último avançado nascido em Espanha a sagrar-se o melhor marcador da Liga espanhola, com 29 golos, ao serviço do Maiorca. Outros ainda por tratar-se de um futebolista que, sem ter ganho qualquer título no seu país natal, foi campeão na Turquia e no Paraguai.





Falamos, naturalmente, de Daniel Güiza, campeão europeu por Espanha, em 2008, que acabou de renovar contrato, por mais uma temporada, o que lhe permitirá continuar em atividade... pelo menos, até aos 40 anos. O atacante representa atualmente o Atlético Sanluqueño, equipa da Série C da 2ª Divisão B, sediada em Sanlucar de Barrameda, uma estância balnear andaluza, próxima da sua cidade natal, Jerez de la Frontera.O bombardeiro espanhol, como chegou a ser apelidado nos tempos áureos, esteve no centro de uma polémica, no início do período de isolamento social, determinado pela pandemia, quando foi fotografado com um carrinho de supermercado repleto de cerveja. Curiosamente, a mesma marca de cerveja que patrocina o clube com o qual acaba de renovar contrato por mais uma temporada.