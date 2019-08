Foi o árbitro da goleada alemã ao Brasil em 2014 e agora vai treinar o Salamanca

Con la convicción de lo que se espera y lo que está por venir.

Marco Rodríguez foi durante vários anos árbitro internacional da FIFA, tendo participado em três Mundiais e apitado inclusive o Brasil-Alemanha, que terminou com goleada germânica por 7-1, em 2014.Mas agora o mexicano deixou o apito e é apontado como o novo treinador do Salamanca. O próprio confirmou a informação no Twitter.Marco Rodríguez, que se aventura agora no banco do Salamanca, começou a sua carreira como árbitro em 1995, tendo-se retirado dos relvados em 2014, após o Mundial do Brasil. Antes tinha marcado presença também no Campeonato do Mundo de 2006 e 2010.