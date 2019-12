«Foi o único que trouxe magia ao jogo»: o que dizem os espanhóis da exibição de João Félix

João Félix foi lançado de início - e substituído aos 67' - na derrota (0-1) do Atlético Madrid frente ao Barcelona, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato espanhol.O avançado português 'pincelou' a primeira parte do encontro com alguns lances de pura técnica, tendo o cruzamento para Hermoso - aquela que foi a grande oportunidade de golo - e o 'túnel' a Gerard Piqué os principais momentos de destaque. Eis o que diz a imprensa espanhola da exibição do internacional português.Refira-se que a decisão de Diego Simeone em substituir Félix tão cedo mereceu assobios do público presente no Wanda."Grande passe que fez para Hermoso criar uma das ocasiões mais claras da partida. Sem esquecer o 'túnel' que fez a Piqué, que só conseguiu pará-lo com recurso a um puxão. Foi o único que trouxe magia ao jogo, sobretudo na primeira parte... e também o primeiro a ser substituído por 'El Cholo' [Simeone]."Primeira vez no 'onze' desde que recuperou da lesão no tornozelo. Fez um grande 'centro' para Hermoso, que esteve muito perto de fazer o primeiro golo do Atlético. Arrancou um amarelo a Piqué com um grande drible e um 'túnel' incluído. Procurou o centro da defesa do Barcelona sem chegar a criar lances de golo. Foi substituído aos 67 minutos, algo que não agradou o Wanda Metropolitana, que reagiu mal ao facto do português ter sido o escolhido por Simeone para abandonar o terreno de jogo."