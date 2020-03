O Atlético Madrid venceu em Liverpool por 3-2 após prolongamento e garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.





João Félix foi titular na equipa de Diego Simeone e teve intervenção direta no resultado, tendo asssistido Llorente para o primeiro golo dos colchoneros em Anfield, aos 97 minutos, além de uma exibição que merece os elogios dos jornais desportivos espanhóis:Um autêntico jogaço. Foi para isto que veio para o Atlético Madrid. Soube pausar o jogo da equipa e foi o único que conseguiu manter os colchoneros motivados nos piores minutos.

'As' - No primeiro lance da partida controlou a bola, girou e deu um grande passe a Diego Costa, que rematou para fora. Como segundo avançado teve de encarregar-se de levar a cabo um constante trabalho defensivo. Apareceu a conta-gotas no ataque e a defesa do Liverpool teve de tentar marcar território com recurso a faltas. Podía ter marcado com um remate de longe que assustou Adrián por duas vezes, com a recarga de Correa. Recuperou a bola para assistir Llorente no primeiro golo do Atlético. Foi substituído aos 102 minutos já esgotado fisicamente.



'Marca' - Não se escondeu na primeira parte mas fê-lo na segunda. O português tem de dar muito mais neste tipo de jogos por muitos bons pormenores que se vejam nas suas atuações. Assistiu Llorente no primeiro golo.