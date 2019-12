«Foi quem mais tentou o golo»: o que dizem os espanhóis da exibição de João Félix

João Félix foi lançado de início noentre o Atlético Madrid e o Villarreal, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato espanhol, naquela que foi a oitava igualdade da equipa orientada por Diego Simeone na presente temporada.O avançado português teve nos pés as principais ocasiões de perigo do ataque colchonero, tendo o remate ao poste da baliza do Villarreal sido a principal ocasião clara de golo. Durante a primeira parte ainda teve a oportunidade de fazer o golo após um passe de Koke, tentou o chapéu, mas falhou por escassos centímetros. Eis o que a imprensa espanhola diz sobre a exibição do internacional português."Parceiro de Morata na frente de ataque, na primeira ocasião em que teve espaço arrancou desde o meio-campo defensivo e só parou quando rematou ao poste, com uma defesa de Asenjo. Teve ainda a segunda oportunidade mais perigosa da partida aproveitando um passe de Saúl, mas a bola acabou por sair ligeiramente por cima. Foi quem mais tentou o golo e na segunda parte voltou a travar duelos com Asenjo. Participou no jogo e fui à procura da bola, mas faltou-lhe assertividade. Esteve também no passe atrasado para Koke, que o médio não conseguiu concretizar.""As ocasiões mais claras de golo foram da sua autoria. Teve a primeira, mas não conseguiu fazer o remate. Disparou de longe, mas a bola foi embater no poste e teve ainda um remate por cima. Na segunda parte voltou a tentar de longe, mas não teve sorte. Fez um grande centro para Lodi."