Football Leaks: Doyen ofereceu mulheres a Florentino Pérez para este comprar Kondogbia

O caso remonta a 2013. A Doyen tinha acabado de comprar uma boa parte do passe de Kondogbia, então jogador do Sevilha. Caso algum clube se chegasse à frente com 20 milhões de euros, o clube andaluz libertaria o jogador, o que levaria a Doyen a lucrar bom dinheiro com a venda do médio.O Real Madrid jogava frente ao Chelsea em Miami, em jogo de pré-época da Internacional Champions Cup, momento que foi aproveitado pela Doyen para tentar convencer Florentino Pérez, presidente do Real Madrid a comprar o jogador. O livro ‘Football Leaks’ revela o teor das mensagens trocadas entre Arif Arif, líder da Doyen Sports e Nélio Lucas, CEO da empresa, que mostram que Florentino Pérez foi aliciado pela Doyen através de sexo para comprar Kondogbia ."Estou em Miami… Ontem foi espetacular fui sair com alguns presidentes e até o Florentino veio connosco. Muito engraçado. Tirou a gravata e dançou", escreveu Nélio Lucas para Arif Arif através do WhatsApp, ao qual o líder da Doyen respondeu: "Faz o que tiveres de fazer. Por 20 milhões. Por Kondogbia".Tudo terá acontecido numa propriedade de Arif Arif em Fisher Island, perto de Miami. "Muitas raparigas foram f****** naquele quarto", gabou-se o presidente da Doyen.Certo é que o presidente merengue ofereceu 15 milhões, valor aquém do esperado. Três semanas depois, o médio acabou por sair para o Monaco a troco de 20 milhões de euros.