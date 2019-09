Foto de Areola a sorrir após derrota em Paris deixa adeptos à beira de um ataque de nervos

De regresso a uma cidade na qual atuou durante vários anos da sua carreira, Alphonse Areola aproveitou a visita para matar saudades de alguns dos seus ex-colegas e nem a derrota sofrida aos pés do Paris SG fez o guardião do Real Madrid perdeu o sorriso, conforme se pode ver na foto acima, tirada ao lado de Kylian Mbappé e Choupo-Moting, seus antigos companheiros de balneário.





Ora, a foto acabou nas redes sociais e os adeptos madrilenos não perdoaram, acusando o jogador de falta de compromisso com o clube espanhol, algo que levou o francês a reagir também na sua conta de Instagram. "Não posso suportar que duvidem da minha motivação, lealdade e compromisso com Real Madrid", escreveu o guarda-redes, que na mesma nota deixou claro que o seu "coração é branco" desde que assinou pelo clube espanhol.Ainda assim, provavelmente percebendo que o timing não foi o melhor, o guardião explicou a foto e fez um mea-culpa. "Depois do jogo, reencontrei-me com os meus ex-companheiros e amigos, que não tive oportunidade de me despedir quando saí. Por isso, reitero as minhas desculpas aos madridistas que se tenham sentido ofendidos, não era meu desejo e espero que todos juntos possamos alcançar muitos êxitos".