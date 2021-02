Fran Escribá regressa ao comando técnico do Elche

Fran Escribá é o novo treinador do Elche até final da época e regressa ao clube que orientou entre 2012 e 2015.





El técnico valenciano regresa a su casa ??#EscribáHaVuelto — Elche Club de Fútbol (@elchecf) February 14, 2021

O espanhol, de 55 anos, que passou pelo Benfica na temporada 2008/09 como adjunto de Quique Flores, sucede a Jorge Almirón, que deixou o cargo na última sexta-feira após a derrota com o Celta de Vigo.O Elche ocupa o 19.º e penúltimo lugar da La Liga, com 18 pontos, menos 3 do que a primeira equipa acima da linha de água mas com menos dois jogos realizados.