Francisco Trincão já veste as cores do Barcelona

Francisco Trincão completou os exames médicos e já equipa à Barcelona. O extremo de 20 anos, contratado ao Sp. Braga, vai pisar hoje o relvado do centro de treinos dos culés, acompanhado por seis elementos, nenhum dos quais integrante da equipa principal, que se encontra em Lisboa a preparar o ataque à Liga dos Campeões. De resto, o grupo que vai acompanhar o português na preparação da nova temporada regressa após empréstimo.

Em Barcelona existe muita expectativa em torno do jovem português. Josep Bartomeu, presidente do clube blaugrana, já afirmou que o Trincão é o futuro do Barça e “não está à venda”, no entanto o Leicester não desiste do extremo. Todas as investidas dos foxes até agora foram rejeitadas pela direção dos catalães, mas o emblema inglês continua tentar levá-lo por empréstimo.