Francisco Trincão: «Não tenho paciência, odeio ficar à espera»

Francisco Trincão, que trocou o Sp. Braga pelo Barcelona neste defeso, continua a despertar curiosidade nos adeptos do clube blaugrana e, numa entrevista à Barça TV, revelou o que mais o irrita. “Não tenho paciência. Odeio ficar à espera”, confessou. “Nem no banco?”, questionaram e o extremo atirou: “Claro.” No plano inverso, o atacante, de 20 anos, vê o seu “ânimo e personalidade” como as suas maiores virtudes. Quanto à nova experiência na Catalunha, Trincão assume estar a gostar do “ambiente, da comida e das pessoas”.

O jovem extremo, que custou 31 milhões de euros aos cofres do clube catalão, até já é apontado pela imprensa espanhola como o ‘salvador’ do Barcelona, na perspetiva da saída de Lionel Messi. Mas o jogador, que neste momento se encontra ao serviço da Seleção Nacional, só tem elogios para o clube e para os novos companheiros. “É o maior do Mundo, que conta com os melhores jogadores do Planeta”, sublinhou. Indiferente ao que os jornais desportivos vão informando em Espanha, Trincão quer escrever a sua “própria história” e evitou comparações com qualquer jogador do plantel, principalmente com o astro argentino.

Na entrevista, Trincão revelou ainda o lado mais pessoal para se dar a conhecer aos adeptos. Como é normal nos desportistas, nomeadamente entre os mais jovens, o avançado formado no Minho assumiu ser um admirador de videojogos, mas as suas preferências de entretenimento são diferentes da maioria: “Não gosto de FIFA, prefiro jogar Call of Duty.”