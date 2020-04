Freddy Rincón: «Se fosse branco teria tido sucesso no Real Madrid»

Após uma época com 7 golos em 32 jogos ao serviço do Nápoles, Freddy Rincón chegou ao Real Madrid no verão de 1995 mas não guarda boas memórias da passagem pelo Bernabéu. O antigo médio e internacional colombiano fez 21 jogos pelos merengues, não marcou qualquer golo e no ano seguinte rumou ao Brasil para voltar a jogar no Palmeiras, de onde tinha saído quando foi para Italia.

Agora, aos 53 anos, recorda o período que passou em Madrid e revela que foi vítima de racismo dentro do clube, o que provocou o seu fracasso desportivo nos merengues.





"Se fosse branco teria tido sucesso no Real Madrid. Não sofria racismo no dia-a-dia, mas dentro do Real Madrid, sim. Era um ambiente muito pesado, porque existiam muitos egos. Coisas que são habituais na melhor equipa do mundo", contou, em entrevista à 'Gol Caracol'.Apesar de tudo, Freddy Rincón assume que a experiência o tornou mais forte e agradece a Jorge Valdano, que na naquela altura orientava o Real Madrid. "Para ele foi muito difícil porque eles pressionavam-no bastante. Mas sou-lhe grato, pois fez-me amadurecer como homem e como pessoa", revelou o antigo médio.