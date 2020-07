Fuenlabrada regista mais quatro casos de infeção por covid-19 e um "inconclusivo"

O Fuenlabrada, equipa da 2.ª Liga espanhola, informou esta quinta-feira ter registado mais quatro casos de covid-19 no plantel e um outro "inconclusivo", elevando para 10 o número de jogadores infetados com o novo coronavírus.

"Esta quinta-feira, registaram-se mais quatro casos de covid-19, além de um quinto inconclusivo, que apresenta sintomas e cujo processo está a ser analisado. Face aos resultados dos testes realizados pela direção regional de saúde da Galiza, o número de infetados na comitiva ascende a 10, além das quatro pessoas que ficaram em Madrid", anunciou o Fuenlabrada, em comunicado.

Os novos casos surgem depois de nas últimas horas a Liga espanhola de futebol (LaLiga) e a Junta da Galiza terem submetido a comitiva do Fuenlabrada a novos testes.

Seis membros da comitiva do Fuenlabrada, que se encontram confinados num hotel da Corunha, deram positivo ao novo coronavírus, tendo cinco viajado de Madrid já infetados, informou na terça-feira a autoridade sanitária galega.

Na segunda-feira, o encontro entre o Deportivo da Corunha e o Fuenlabrada, da 42.ª e última jornada da II Liga de futebol, foi cancelado, após terem sido detetados vários casos de covid-19 na comitiva da formação de Madrid.

Entretanto, a Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha.

O Fuenlabrada, através do seu presidente, Jonathan Praena, garantiu que o clube "não foi negligente", tendo cumprido as baterias de testes requeridas e o isolamento assim que foram detetados os casos, tendo-se insurgido contra as acusações de que o clube tem sido alvo.

A Liga espanhola de futebol (LaLiga) comunicou que a primeira eliminatória do 'play-off' de subida à primeira divisão foi adiada, até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda pode chegar ao sexto lugar e, assim, disputar o 'play-off' de subida ao principal escalão.