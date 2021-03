Fuentes confirma ligações ao futebol

Entre meias-verdades e respostas nem sempre conclusivas, Eufemiano Fuentes voltou a revelar que, como médico, teve ligações a clubes de futebol espanhóis, mas negando ter tido qualquer ligação ao Barcelona e Real Madrid, como denunciaram na altura alguns jornais franceses, mas deixou no ar essa ligação... "Trabalhei para três equipas de futebol oficialmente [Elche, Universidad de Las Palmas e Las Palmas], mas extraoficial fui requisitado por alguns assessores", disse, confirmando, perante provas, que um desses clubes foi a Real Sociedad.

Eufemiano Fuentes, de 66 anos, ficou ‘famoso’ por ter sido um dos cabecilhas do mega processo de doping que em 2006 ficou conhecido por ‘Operação Puerto’, sobretudo pelas ligações ao ciclismo... mas não só, como ontem voltou a confessar em entrevista a Jordi Évole, do programa televisivo ‘La Sexta’. "Sei de coisas que se passaram em Barcelona’1992, que se as contasse prejudicariam muita gente. Se falo, muitas medalhas vão ser retiradas, e não o faço por sigilo profissional mas também por medo", confessou o clínico, revelando todavia que teve como um dos seus clientes Fermín Cacho, espanhol campeão olímpico nos 1.500 metros nos referidos Jogos Olímpicos. "Se eu administrei substâncias a Fermín Cacho? Se te digo que não me recordo, acreditas?", perguntou Fuentes ao jornalista.

As suas origens como médico desportivo foram nos anos 80, com a Real Federação Espanhola. "Não queriam problemas, nem positivos, só resultados", revelou.

A ‘Operação Puerto’ acabou por ‘cair’ em 2016, com todos os implicados a não serem condenados por delito contra a saúde pública. Além de Fuentes, irradiado da sua atividade, foi ‘implicado’ também o então diretor desportivo de ciclismo, Manolo Saiz... Quanto aos nomes dos atletas envolvidos, de várias modalidades, ficam em segredo.