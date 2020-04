Futebol espanhol à porta fechada até 2021: clubes já foram avisados para se prepararem

Javier Tebas reuniu-se esta quarta-feira com dirigentes de vários clubes da Primeira e Segunda ligas espanhola, numa conversa na qual terá revelado a possibilidade cada vez mais forte de todos os jogos dos principais campeonatos do país vizinho serem disputados sem a presença de público pelo menos até 2021. Segundo o 'AS', o presidente da Liga espanhola terá mesmo lançado o aviso aos dirigentes dos clubes para se prepararem seriamente para este cenário - visto como o "pior cenário" -, pois essa terá sido a intenção demonstrada pelo governo.





Caso se confirme essa possibilidade, que perdurará até ao surgimento da tão esperada vacina contra a Covid-19, os clubes terão de fazer contas à vida, especialmente por causa do corte de ingressos de bilheteira, que obrigará certamente a reduzir bastante os orçamentos tendo em vista a próxima temporada. A isto há também a juntar os valores das quotas dos sócios - que poderão baixar -, mas também o encerramento de vários espaços especialmente dedicados aos dias de jogo, como lojas, bares e restaurantes nos estádios.Segundo a informação do 'AS', Tebas terá também recomendado que sejam evitadas as grandes contratações por parte dos clubes, procurando nesta fase fazer uma aposta na formação e nos jogadores emprestados.Possibilidades que devem passar a realidade nos próximos dias, já que está para breve uma reunião entre os principais dirigentes do futebol espanhol e o Governo, de forma a acertar agulhas para o eventual retorno da ação nas quatro linhas.