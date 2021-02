Futebol espanhol de luto pela morte de jovem de 16 anos

O futebol espanhol está de luto pela morte do jovem Mario Canales, um jogador de apenas 16 anos que atuava no modesto SD Solares e que há várias semanas lutava contra uma grave doença. A tragédia abalou o futebol do país vizinho e levou a reações de várias figuras do desporto do país, como Andrés Iniesta, Iván Helguera, Pedro Munitis, Quique Setién, Sergio Canales ou Álvaro González.