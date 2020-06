Futebol regressa em Espanha sem cartões amarelos para cuspidelas e abraços

É já na próxima quinta-feira que o futebol volta aos relvados espanhóis mas, segundo explica hoje o jornal 'Marca', os árbitros não vão ter 'mão pesada' se algumas das novas regras não forem cumpridas.





Como é sabido, os jogadores não podem cuspir para o relvado - um hábito muito comum no 'desporto rei'... -, de modo a evitar a propagação do novo coronavírus, nem podem abraçar-se nas comemorações dos golos. Mas se alguma destas situações acontecer durante os jogos, os árbitros vão deixar os cartões no bolso.Todos sabem que não haverá apertos de mão entre os capitães e os árbitros da partida e que é importante manter o mínimo contacto físico possível.Em Espanha já vai ser possível fazer as cinco substituições e as equipas poderão levar 23 jogadores para o banco, medidas aprovadas pelos organismos internacionais com o intuito de minimizar o impacto da sobrecarga de jogos sobre os futebolistas.