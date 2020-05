Futre e Cañizares trocam 'carinhos' no Twitter

Paulo Futre, ex-internacional português, utilizou a rede social Twitter para demonstrar o seu carinho com o ex-guarda-redes espanhol, Santiago Cañizares que partilhou uma história sobre a final da Liga dos Campeões de 1998, sendo alvo de ironia dos adeptos do Atlético Madrid.





O ex-guardião, na altura parte do plantel do Real Madrid, revelou que recebeu 300 mil euros pela conquista da Champions, que colocou frente a frente os merengues com a Juventus, com a equipa espanhola a vencer por 1-0 com um golo de Mijatovic, supostamente em fora de jogo.Ora, um adepto do Atlético Madrid questionou o ex-guarda-redes sobre quanto teria recebido o árbitro do encontro, lembrando o golo irregular. Cañizares respondeu com simpatia: "Não fui eu que negociei."Aqui entra Futre que deixou uma mensagem no Twitter a elogiar o jogador espanhol: "És enorme!" Cañizares respondeu com ao ex-craque dos colchoneros com humildade: "Admiro-te muito, Paulo!" Ao que Paulo Futre replicou: "E eu a ti, amigo. Cuida-te muito, campeão!"