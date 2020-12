Futre sai em defesa de Luis Enrique e revela quem é o "medíocre ingrato" que não quer conhecer

No habitual artigo publicado aos domingos no Record, Paulo Futre fala, em resposta a uma pergunta de Paulo Castro (Mangualde), do jogador que mais odiou dentro e fora de um campo de futebol e revela que a ingratidão o deixa furioso.





"Tenho mais respeito às baratas do que à raça dos ingratos. Se és jovem Paulo, há uma historia incrível sobre a ingratidão que deves conhecer para que nunca faças algo tão horrível como fez o Robert Martinez ao selecionador espanhol Luis Enrique, depois de este ter perdido a sua filha e fazê-lo milionário. Se não fosse o Luis, ainda estaria a treinar uma equipa da distrital na Catalunha. Não é nada comigo, mas se há pessoa que não quero conhecer é esse medíocre ingrato."